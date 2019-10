Neue BOKU-Studie fordert Herdenschutz im Alpenraum

„Abschuss von Wölfen ist eine Scheinlösung!“

Auch der „günstige Erhaltungszustand“ der heimischen Wolfs-Population als Voraussetzung für eine Regulierung durch Entnahme werde auf absehbare Zeit nicht erzielt, so das Fazit der Fachleute. „Abschussforderungen wie aktuell in Salzburg fallen in die Kategorie Scheinlösung, die weder europarechtlich haltbar ist noch an die Wurzel der Konflikte geht“, bekräftigt Pichler die WWF-Position.