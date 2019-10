Mann rammte Ex-Frau Stanleymesser in den Hals

Der Gmundner mit bosnischen Wurzeln ist am Mittwoch um 9 Uhr in der Früh völlig ausgerastet. Seine Ex-Frau, bosnische Staatsbürgerin, war zu Fuß im Fliegerschulweg in Gmunden unterwegs - was sie dort machte, soll bei den Ermittlungen geklärt werden. Plötzlich dürfte ihr Ex-Mann vor ihr gestanden sein - eine folgenschwere Begegnung!