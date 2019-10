Microsoft nötigt Windows-User zum Online-Konto

Es ist nicht das erste Mal, dass Microsoft die Nutzer schon bei der Windows-Installation zu bestimmten Entscheidungen drängen will, ruft das Magazin „Gamestar“ in Erinnerung. So begrüßt den User bei der Installation beispielsweise der Microsoft-Sprachassistent Cortana - ob man will oder nicht. Erst im Laufe der Installation kann man den Assistenten deaktivieren.