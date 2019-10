In Österreich sind nur noch zwei Fleckerl rot

Historisches Ergebnis in Kärnten

Und auch ein Blick auf Kärnten zeigt: Ihren einzigen Bundesland-Sieg im Jahr 2017 musste die FPÖ wieder abtreten. Zum ersten Mal in der Zweiten Republik liegt das südlichste Bundesland Österreichs in türkiser Hand. 34,7 Prozent der Stimmen entfielen bei der Nationalratswahl auf die ÖVP, gefolgt von der SPÖ mit 26,3 Prozent. Und die lange Zeit dominierende FPÖ? Die bekam die Rechnung serviert - mit einem Absturz von knapp zwölf Prozent blieb mit 19,6 Prozent nur noch Platz drei. Klagenfurt bildete bei der Verteilung der Stimmen übrigens keine Ausnahme - allerdings: die Grünen kamen in der Stadt des Lindwurms weit näher an die FPÖ heran. Während Blau einen Stimmenverlust von etwa zehn Prozent verkraften muss, darf sich Grün über zehn Prozent Zuwachs in puncto Stimmen freuen.