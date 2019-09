Österreich steuert auf türkis-grüne Koalition zu

Die NEOS sind zwar mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Der pinke Wermutstropfen: Aus der Regierungsbeteiligung wird nichts. Gar nicht genug jubeln können allerdings die Grünen: von null auf das historisch beste Ergebnis. An Werner Kogler wird es liegen, ob der grüne Aufstieg bis in die Regierung führt. Am Sonntag wollte Kogler sich jedoch nur freuen und nicht über mögliche Kompromisse, die er wird eingehen müssen, wenn er Vizekanzler werden will, reden.