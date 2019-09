„Neue Barbarei“: Papst warnt vor Risiken der KI

Droht eine „neue Form der Barbarei“?

Der „sogenannte technologischen Fortschritt“ könne sich zum Feind des Gemeinwohls entwickeln und eine „neue Form der Barbarei“ etablieren, in der das Recht des Stärkeren gelte. Tatsächlich wird in aller Welt beobachtet, wie Künstliche Intelligenz in Kombination mit sozialen Medien als Mittel der Massenüberwachung oder als Werkzeug zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung eingesetzt wird. Berater des Papstes erklärten laut „Venturebeat“ nach der Konferenz, dass sie sich vorstellen könnten, einen päpstlichen Leitfaden für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu erstellen.