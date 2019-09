Trump forderte von Ukraine Biden-Ermittlungen

„Es wäre gut, wenn Sie das prüfen könnten ... es klingt für mich schrecklich“, heißt es an einer Stelle des Telefonats zwischen den beiden Präsidenten. Trump fügte demnach auch hinzu, sein Anwalt Rudy Giuliani werde Selenskyj in dieser Sache anrufen. „Es gibt viele Gerede über Bidens Sohn, dass Biden die Strafverfolgung gestoppt habe, und viele Leute wollen rausfinden, was es damit auf sich hat. Was auch immer sie mit dem Justizminister tun könnten, wäre toll“, sagte Trump. Selenskyj antwortete dem Präsidenten, er wolle Trump versichern, die Ukraine werde „den Fall sehr ernst nehmen und an den Ermittlungen arbeiten.“ Trump erwiderte: „Gut. Also, vielen Dank und ich weiß das zu schätzen. Ich werde Rudy und Justizminister Barr anweisen, anzurufen.“