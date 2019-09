Ex-Ruderer verwandelte App in Logistik-Plattform

Versand läuft über Partner

Byrd greift selbst keine Pakete mehr an, hat auch keine eigenen Lager-Flächen mehr: „Der Versand läuft über unsere Partner im Logistik-Netzwerk.“ Von T-Shirts über Fitness-Tracker bis hin zu Körperpflege-Produkten - 120 Online-Händler greifen auf die Dienste der Plattform zurück. Dem 30-Jährigen ist bewusst: „Ob Einzelhändler oder Amazon: Der Kunde erwartet die selbe Liefergeschwindigkeit, das selbe Management, wenn es um Retouren geht. Die Konzerne investieren Milliarden in den Ausbau ihrer Logistik, hängen so kleine und mittelständische Firmen Schritt für Schritt ab.“ Genau hier will Leichters Firma helfen.