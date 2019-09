Augenzeugen: „Das war Rettung in letzter Sekunde!“

Das war wohl Rettung in letzter Sekunde! Beim Ausparken war eine 79-Jährige am Freitag in Klagenfurt mit dem Auto in den Landkanal gestürzt. Sie und ihre Freundin (88) drohten zu ertrinken. Dem Sohn der Lenkerin und einem Radfahrer, die den Unfall bemerkt hatten, gelang es, die Frauen aus dem Auto zu befreien.