Mit Auto in Lendkanal: Sohn rettete Mutter (79)

Die Frau war beim rückwärts Ausparken am Parkplatz des Schlosses Maria Loretto am Wörthersee viel zu weit nach hinten gefahren. Die Folge: Sie und ihre Begleiterin stürzten samt Pkw über die Böschung in den Lendkanal. Das riesige Glück der Frauen: Der Sohn der Lenkerin hatte die Szenen mitbekommen, stieg aus seinem Pkw und sprang in den Kanal. Weitere Zeugen alarmierten umgehend die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.