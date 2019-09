Blick ins Innere

90 Prozent der über 100 jährlich in Guben gefertigten Plastinate gehen an Universitäten in aller Welt. Schließlich war die Verbesserung der anatomischen Lehre durch hochwertige Präparate das ursprüngliche Anliegen von Hagens. Die anfangs teilweise heftig kritisierten Ausstellungen für Laien kamen erst viel später (1995) dazu. Diese sollen den bisher 40 Millionen Besuchern in über 90 Städten vor allem gesundheitliche Informationen bieten: „Oberstes Ziel der ,Körperwelten‘ stellt Aufklärung rund um den Organismus dar“, bestätigt auch Rurik von Hagens. „Wir wissen aus Untersuchungen, dass die Echtheit der Plastinate die Intensität der Erlebnisse wesentlich erhöht. Über die Hälfte der Besucher gab in Befragungen an, jetzt mehr für das Gesundbleiben tun zu wollen. Ein Viertel war sogar nach einem halben Jahr noch immer ,dabei‘. Eine echte Raucherlunge oder Fettleber im Vergleich zum intakten Organ zu sehen, führt vor Augen, wie wertvoll der eigene - noch gesunde - Organismus ist.“