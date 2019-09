„Unsere Konzepte sind meilenweit auseinander“

Hofer: „Das Bundesheer muss ordentlich finanziert sein“

Die Meinungen von Norbert Hofer und Werner Kogler waren wie erwartet bei so gut wie jeder Frage konträr. Erstes großes Thema der Diskussion war das Bundesheer und seine Finanzierung. Während Hofer ganz der Meinung von Verteidigungsminister Thomas Starlinger war und in vielen Bereichen Nachholbedarf sieht, will Kogler bei gewissen Bereichen einsparen, um in anderen effizienter sein zu können. Cybercrime ist ihm beispielsweise wichtig, während er auf Panzer und Ähnliches verzichten will. „Nicht einmal ich glaube, dass uns Orban mit Panzern angreifen wird“, so der Chef der Grünen. Und: „Solange der Katastrophenschutz im Bundesheer und Verteidigungsministerium sitzt, wird’s dort mehr brauchen.“ Der FPÖ-Chef wiederum stellte klar, dass sich die Freiheitlichen nicht an einer Koalition beteiligen wollen, „wenn das Bundesheer nicht ordentlich finanziert ist“.