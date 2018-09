Neue Deutschklassen stehen jetzt auf dem Prüfstand

Bisher wurde den Kindern in elf Stunden wöchentlich Deutsch beigebracht, in Gruppen bis zu 15 Schülern. In den neuen Deutschförderklassen sind 15 Stunden vorgeschrieben, besuchen dürfen diese bis zu 20 Kinder. Von einer „heftigen Herausforderung“ spricht die Direktorin, die im neuen Schuljahr mit zwei Lehrern weniger das Auslangen finden muss. Ein „harter Einschnitt“ seitens des Ministeriums sei das, denn an einer Brennpunktschule könne man „nie genug Unterstützung“ haben.