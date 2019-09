Schulbus-Finanzierung ist nicht mehr gesichert

„Die Sicherheit unserer Schüler ist gefährdet“, mahnen die Wirtschaftskammerfunktionäre Gunter Mayrhofer und Wolfgang Stöttinger. Sie laden alle Bürgermeister ein, sich gemeinsam mit den Beförderungsunternehmen beim Familienministerium für eine faire Abgeltung der Schülerfreifahrt sowie eine gesetzliche Verankerung der Schülerbeförderungsfahrten einzusetzen. Heute, Montag, um 7.30 Uhr werden Mayrhofer und Stöttinger am Busbahnhof Rohrbach in der Akademiestraße an den Bürgermeister von Rohrbach-Berg, Andreas Lindorfer, eine Petition übergeben und bei Elternvertretern für ihr Anliegen werben.