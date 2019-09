„Daemon X Machina“: Das Mech-Actionspiel ist da!

Nintendo hat am Freitag das Mech-Actionspiel „Daemon X Machina“ für seine unterwegs ebenso wie daheim am TV-Gerät nutzbare Switch-Konsole veröffentlicht. In dem futuristischen Titel nimmt der Spieler am Steuer gewaltiger Kampfroboter Platz und kämpft für die Menschheit gegen eine bösartige Künstliche Intelligenz (KI).