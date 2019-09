Rauchen abends erlauben? Wirtschaftskammer dafür

Der Trend gehe natürlich „in die Richtung rauchfrei, das ist nicht nur in Österreich so“, so Kopf in einem Interview mit „Vorarlberg Online“, aber es gebe Gastronomiebereiche - wie die Nachtgastronomie -, in denen das Rauchverbot zum Problem für Anrainer würde und wo man nachschärfen müsse. „Denn was tun die Gäste, die Raucher sind? Sie gehen vor die Tür hinaus.“ Im innerstädtischen Bereich sei das dann unter Umständen Lärmbelästigung. Da müsse man eine Lösung finden - eventuell doch Raucherräume zu erlauben. Derzeit sei man auch mit dem Fachverband in Diskussion, so Kopf.