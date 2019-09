BMW Concept 4: Wenn Nieren Schmerzen verursachen

Ich würde mich so gerne an dieser herrlichen Coupé-Linie erfreuen, an dem herrlichen Heck, an jeder geschwungenen Linie der Karosserie, an den scharfen Leuchten. Aber ich komme an den Nieren nicht vorbei. Was mich nicht stört, ist, dass mich der Vorderteil des Concept 4 (abgesehen von den Nieren) an Alfa Romeo erinnert. Die nach vorn zulaufenden Sicken auf der Haube, die flachen Scheinwerferschlitze, okay, auch die Farbe. Schraubt ein Scudetto vorn drauf, schon geht das als die neue Alfa-Limousine oberhalb der Giulia durch. Wer weiß, vielleicht bauen sie den 4er ja in Kooperation mit Fiat Chrysler, nachdem sie sich für den Z4 mit Toyota zusammengetan haben.