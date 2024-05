Brand in Mastbetrieb: Hunderte Schweine verendet

Donnerstagabend kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einem Schweinestall in Sankt Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark). Rund Tausend Tiere konnten gerettet werden, mehrere Hundert verendeten. 24 Feuerwehren mit rund 300 Einsatzkräften waren gefordert.