Apple überarbeitet iPad und zeigt neue Apple Watch

Apple Watch mit Fokus auf Gesundheit

Die Apple Watch, die am Dienstagabend in der fünften Generation vorgestellt wurde, setzt weiterhin stark auf das Gesundheitsthema. So will man mit der Computeruhr bzw. den Daten, die sie sammelt, über die „Apple Research“-App diverse medizinische Studien unterstützen. Welche Daten dabei weitergegeben werden, bestimme der User, betonte Apple bei seinem Event.