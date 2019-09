Mobbingaffäre: Mädchen hofft auf Haftentschädigung

„Das Übelste, was uns in der Justiz passieren kann“

Jugendrichter Michael Schofnegger begleitete den Fall: „Er zeigt das Übelste, was uns in der Justiz passieren kann - dass jemand falsche Angaben macht. Trotz unserer Überzeugung lagen wir diesmal falsch.“ Der Bursche war konsequent bei seinen Lügen geblieben. Und auch das betroffene Mädchen hatte sich zu den Vorwürfen, das vermeintliche Opfer gemobbt zu haben, geständig gezeigt. Angeblich sei ihr dies geraten worden.