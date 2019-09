Hofer bezieht Stellung: Identitäre nicht verbieten

„Dass auch Vertreter der Identitären Bewegung anwesend gewesen sein sollen, war mir nicht bewusst“, hatte Stenzel am Sonntag um Entschuldigung für ihre Teilnahme an dem Fackelzug in Gedenken an die Niederlage der Osmanen am 12. September 1683 am Wiener Kahlenberg inklusive provokanter Rede gebeten. Stenzel bekundete weiters ihre „klare Ablehnung der Identitären Bewegung“. Die Forderungen nach ihrem Rücktritt bezeichnete sie hingegen als „lächerlich“.