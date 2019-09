Abstieg: Die vielen Pleiten der Ursula Stenzel

Als Bezirksvorsteherin in der City war Stenzel nie um einen starken Spruch verlegen. So konnte sie sich die Sperre von Parks für Nichtanrainer vorstellen und argumentierte leidenschaftlich gegen Punschstände. Ebenso störten Stenzel Straßenkünstler, der Silvesterpfad oder Transparente am Baugerüst des Stephansdoms.