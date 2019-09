Entsetzen über Stenzel nach Rede bei Identitären

Nachdem FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel am Samstag in Wien mit einem provokanten Gastauftritt bei einem Fackelzug der rechtsextremen Identitären die Wogen hochgehen ließ und dafür umgehend Kritik erntete, zeigten sich am Sonntag auch ihre politischen Konkurrenten empört. Die SPÖ etwa teilte mit, dass „Rechtsextremismus“ in der Bundeshauptstadt „nichts verloren“ habe. Die ÖVP erwartet vom blauen Parteichef Norbert Hofer wiederum einen „Durchgriff“ und den Ausschluss Stenzels aus der FPÖ, die am Samstagabend auf Distanz zur 73-Jährigen ging. Einen Rücktritt erwarten sich auch NEOS und JETZT. Stenzel selbst teilte am Sonntag mit, sie habe „nicht gewusst, dass auch Identitäre anwesend waren“, und schloss einen Rücktritt aus.