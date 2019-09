Schwab bei European Open weiter im Spitzenfeld

Die österreichischen Golfprofis Matthias Schwab und Bernd Wiesberger haben am Samstag bei den European Open in Hamburg im Kampf um die Spitzenplätze nur leicht an Boden verloren. Schwab spielte eine 70er-Runde (2 unter Par) und rutschte mit einem Gesamtscore von 209 Schlägen vom dritten auf den vierten Platz zurück.