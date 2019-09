1:5-Heimpleite der Graz 99ers gegen Frölunda

Das Match in der Eisarena in Graz-Liebenau begann gleich emotional, da nach zweieinhalb Minuten 99ers-Center Kevin Moderer und Indians-Verteidiger Theodor Lennström mit den Fäusten aneinandergerieten. Die Referees hatten alle Hände voll zu tun, die Streithähne zu trennen, und schickten beide mit Spieldauer-Disziplinarstrafen vorzeitig in die Kabine.