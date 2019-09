Johnson sieht Neuwahlen als „einzigen Ausweg“

Johnson in der Brexit-Zwickmühle

Nach gut sechs Wochen im Amt steckt der Premierminister schon in der Krise. Bei seiner ersten Abstimmung im Parlament musste er am Dienstagabend gleich eine Niederlage einstecken. Spektakulär lief einer seiner Abgeordneten zur Opposition über. Seine ohnehin knappe Mehrheit war damit futsch. Als dann auch noch 21 Tories gegen die Regierung stimmten, machte Johnson seine Drohung wahr und verbannte sie aus der Fraktion. Regieren kann Johnson mit seiner geschrumpften Fraktion nicht mehr. Sein Dilemma ist, dass er ohne eine Mehrheit im Parlament auch keine Neuwahl herbeiführen kann. Die Opposition will ihm nicht die Entscheidung über den Wahltermin überlassen und mauert vorerst. „Wir tanzen nicht nach Boris Johnsons Pfeife“, sagte der Brexit-Experte der Labour-Partei, Keir Starmer, am Mittwoch.