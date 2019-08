Iran-Rakete explodiert: USA bestreiten Verwicklung

Nach dem mutmaßlichen Scheitern eines Raketenstarts im Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Verwicklung seines Landes abgestritten. Die USA seien in den „katastrophalen Unfall während der abschließenden Startvorbereitungen“ einer Safir-Rakete auf der Abschussrampe in der nordiranischen Stadt Semnan nicht involviert gewesen, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Der Iran bestritt indes am Samstag, dass es überhaupt einen Zwischenfall gab.