Bali - Insel der Götter, Paradies für Aussteiger

Gurus wie Kriyana Putra halten die Mythologie am Leben

Der Priester ist in einen weißen Sarong-Wickelrock gehüllt und sitzt im Schneidersitz vor einer elefantenköpfigen Ganesha-Statue. Er wippt mit dem Oberkörper wie in Trance gleichförmig vorwärts und zurück, ehe er seine Besucher in der kleinen Ortschaft Tulikup zum Tee empfängt und Weisheiten des Hinduismus verrät. Sein oberstes Prinzip, das er gleich eingangs preisgibt: „Nutze deine Augen nicht zum Denken, sondern zum Sehen.“ Ersteres solle man besser dem Hirn überlassen. Dann der Tipp des Priesters für die Jetztzeit: „Berührt nicht so oft eure Handys, sondern streichelt eher die Menschen, die ihr liebt.“ Dann entschwindet der Seher auch schon wieder in seiner mit Ölkerzen beleuchteten und Blumen geschmückten Tempelanlage.