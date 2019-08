Ransomware: So heizen Versicherer das Geschäft an

Milliardenschwerer Markt

„Die Cyberversicherungsbranche wird heute allein in den USA auf einen Markt von sieben bis acht Milliarden Dollar geschätzt“, so Choo. Recherchen der NGO zufolge nehmen die Kriminellen inzwischen daher offenbar gezielt jene Unternehmen ins Visier, von denen sie wissen, dass diese eine Cyberversicherung abgeschlossen haben. So wurden laut ProPublica drei Firmen in den USA von Ransomware angegriffen, nachdem sie auf der Website einer Versicherung als Kunden genannt worden waren.