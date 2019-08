23 Tote in mexikanischer Table-Dance-Bar

Bei einem verheerenden Feuer - ausgelöst durch einen Angriff mit Molotowcocktails - in einer Bar in der südmexikanischen Hafenstadt Coatzacoalcos sind fast zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei starben in der Nacht auf Mittwoch mindestens 23 Menschen, 13 weitere Personen liegen mit schweren Verletzungen im Spital.