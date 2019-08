Mopedlenker (53) bei Kollision mit Auto getötet

Ein Mopedlenker (53) ist am Dienstagabend bei einem Crash mit dem Auto einer 31-jährigen Innviertlerin auf einer Kreuzung in Tarsdorf ums Leben gekommen. Der Unfall hatte sich im Bereich einer Kreuzung in der Ortschaft Hucking zugetragen, für den Zweiradfahrer gab es keine Hilfe mehr.