Schwammerlsucherin verirrte sich in Felswand

Wiedersehen scheiterte

Gegen 15:20 Uhr suchten die drei Personen getrennt im Wald und es wurde vereinbart, sich in einer Stunde wieder zu treffen. Da die 64-Jährige nach mehr als einer Stunde nicht wie vereinbart am Treffpunkt erschien, machten sich die Eheleute auf die Suche nach der Abgängigen. Das Ehepaar konnte mit der 64-Jährigen telefonischen Kontakt herstellen und forderte sie auf, an Ort und Stelle zu bleiben, denn diese konnte im Bereich einer Felswand laut ihren Angaben weder vor noch zurück.