Imkern: Mit alter Tradition die Umwelt schützen

Fast 34.000 Bienenvölker in Kärnten

In Kärnten gibt es aktuell immerhin 3315 Imker, die 33.959 Bienenvölker - also mehrere Millionen von Tieren - betreuen. In den vergangenen Jahren kommen auch immer mehr Frauen auf die Biene. Rund 480 Imkerinnen sind es mittlerweile. Organisiert sind die Bienenfreunde in Orts- und Bezirksvereinen oder auch in Zuchtverbänden.