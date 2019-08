Experte fordert Zucker-Obergrenze für Lebensmittel

In der zweiten Stufe komme es dann dazu, dass die gestörte Darmbarriere „löchrig“ wird - wobei hier wiederum der Zuckerspiegel eine Rolle spiele. Zu diesem Zeitpunkt der Erkrankung könne die Leber allerdings noch viel neutralisieren. Schließlich kommt es allerdings zu einem Fortschreiten: Keime können in der Leber nicht mehr eliminiert werden und geraten in den Kreislauf, wo an verschiedenen Stellen Entzündungen „getriggert“ werden.