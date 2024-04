50.000 minderjährige Migranten verschwunden?

Laut dem Netzwerk „Lost in Europe“ verschwinden täglich 50 Kinder oder Jugendliche. Italien liegt demnach an erster Stelle, gefolgt von Österreich. Aus dem Innenministerium in Wien heißt es auf APA-Anfrage, das vorgebrachte Narrativ des „spurlosen Verschwindens“ in womögliche kriminelle Strukturen sei aus polizeilicher Expertensicht „unhaltbar“.