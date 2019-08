Die Staatsspitze ist für politische Sauberkeit

Bierlein: „Das Verbindende vor das Trennende stellen“

Das sieht auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein so: „Das Miteinander war und ist gute österreichische Tradition“ - dies müsse auch so bleiben, forderte die Top-Juristin bereits in ihrer Antrittsrede im Parlament. Bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele appellierte sie an die Parteien, den „grundsätzlichen Willen zum Kompromiss“ zu haben. Noch deutlicher wurde Bierlein bei den Tiroler Festwochen der Alten Musik: „Insbesondere die Politik trägt eine große Verantwortung, seriös und bedacht stets das Verbindende vor das Trennende zu stellen.“