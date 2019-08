Fürstenfeld Panthers nehmen Ticktet für 2. Liga an

Fürstenfeld hatte am 5. August keine Spielerlaubnis für die Superliga (BSL) erhalten. Dieser Beschluss des ÖBV-Präsdiums wurde u.a. mit der „kontinuierlichen Negativentwicklung im sportlichen Bereich“ des Herren-Meisters von 2008 begründet. Diese ziehe „sich von der Bundesliga bis in den Nachwuchs, der in der Vergangenheit quasi nicht vorhanden war“, hieß es in einem Schreiben von Martens an die Fürstenfelder Club-Führung.