Steht der Trump Tower bald in der Obama Avenue?

Trump hat aus seiner tiefen Abneigung gegen seinen Vorgänger nie ein Hehl gemacht. Einer Umbenennung steht aber eine New Yorker Verordnung entgegen, nach der Straßen nicht nach lebenden Personen benannt werden dürfen. Die Initiatorin der Petition, Elizabeth Rowin, gibt sich unbeeindruckt: „Das ist eine willkürliche Regel. In Los Angeles sind zwei Straßen nach ihm benannt. Es gibt also keinen Grund, weshalb New York das nicht auch tun soll“, sagte sie CBS News.