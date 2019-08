Österreich als Hochburg der Geheimdienste

Streng geheime Informationen über das Österreichische Bundesheer soll ein derzeit inhaftierter Oberst aus Salzburg - wie berichtet - über drei Jahrzehnte an die Russen verkauft haben. Konkret an Top-Agent Igor Egorovich Zaytsev, nach dem derzeit gefahndet wird. Der entscheidende Hinweis sei angeblich vom britischen Geheimdienst gekommen. Ein weiteres Beispiel für das rege Spionage-Treiben in unserem Land.