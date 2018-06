„Ausspähen ist unter Freunden nicht akzeptabel“

Österreichs Staatsspitze hat am Samstag auf die neuen Berichte über die systematische Überwachung durch den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) in den Jahren 1999 und 2006 reagiert: „Ein Ausspähen unter befreundeten Staaten ist nicht akzeptabel und würde auf die Dauer das gegenseitige Vertrauen in Frage stellen. Daher ist es notwendig, dass wir von den deutschen Behörden volle Aufklärung erhalten“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz.