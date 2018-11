Geheimakt: Wer ist der Spion, der aus Salzburg kam

„Der Spion, der aus der Kälte kam“, hieß der Agenten-Thriller anno 1965. Jetzt ist es jener, der aus Salzburg kam. Wie berichtet, steht ein pensionierter Oberst unter Spionage-Verdacht (Für Russen spioniert: Offizier kassierte 300.000 €). Er wurde jetzt in Oberösterreich verhaftet (siehe Jetzt sitzt Bundesheer-Spion in Haft). Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Salzburg, weil die Justiz „Anhaltspunkte“ nach Salzburg hat. So soll der Ex-Oberst unter anderem bei der Luftraumüberwachung gearbeitet haben. Vieles in dem Geheimakt ist aber „top secret“.