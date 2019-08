Armin Assingers härtestes Interview

Vor der Airpower steigt Ski-Legende Armin Assinger mit Red Bull Air Race Pilot Dario Costa in den Flieger, um sich unter erschwerten Bedingungen einem ganz besonderen IntAIRview zu stellen. Beide werden auch live bei der großen Flugshow am 6. und 7. September dabei sein, Armin Assinger am Boden als Gast, Dario Costa in der Luft beim der Choreografie des "Red Bull Aerobatic Triple". Während der beliebte Millonenshow-Moderator und AIRPOWER-Fan Fragen beantworten muss, setzt Dario Costa zu dem einen oder anderen Looping und Kunstflug-Manöver an. So ist es nicht ganz einfach, die Nerven zu bewahren. Aber sehen Sie selbst im Video oben.