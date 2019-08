Ein Duo ebnet den Ausweg aus dem „Food-Koma“

Mit 17 schon Gründer

Dass es gesunde Alternativen geben kann, zeigen Feilmayr und Platzl mit simplygreens auf. In den USA wollte das Duo, das sich vor sechs Jahren im Fitnessstudio kennenlernte, eigentlich ein Start-up gründen. „Wir hatten schon einen Standort in Chicago“, erzählen sie. Die Kosten und das Risiko war ihnen dann doch zu groß. „Wir entschlossen uns dann, das Österreichische nicht nach Amerika zu bringen, sondern das Ganze umzudrehen“, erzählt IT-Spezialist Feilmayr, der die HTL in Traun besuchte, mit 17 seine erste Firma gründete. Platzl, dessen Vater einer der Pizzamann-Chefs ist, führte mit 19 eine Burgerista-Filiale in Essen. „Dort hab’ ich viel gelernt“, sagt er.