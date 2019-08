Gefängnis der Einsamkeit

Wo sind all die Menschen geblieben?, frage ich mich im Sommer oft. Wien wirkt wie leergefegt. Zwar werden die touristischen Hotspots von Menschenmassen bevölkert, aber über jenen Orten, die in keinem Reiseführer zu finden sind, liegt eine Art Dornröschenschlaf. Auch meine Arbeit ist vom Sommer gezeichnet. Der Schulunterricht fällt weg, und Termine wie Taufen und Trauungen finden meist in den nicht so heißen Monaten statt. Eines aber bleibt. Das sind die Trauerbegleitungen und Beerdigungen. Menschen sterben. Unerwartet. Unplanbar. Zu jeder Jahreszeit. Und weil auch Pfarrerinnen einmal Urlaub machen, übernehmen jene, die zurückbleiben, die Beerdigungen für andere Gemeinden.