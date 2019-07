Von der Journalistin zur Pfarrerin

Gott schien mir in diesem Moment so unendlich weit weg

Vielleicht hatte ich ihn schon vorher ein wenig aus den Augen verloren. Seit meiner Jugend war es mein Wunsch gewesen, in seinem Auftrag tätig zu sein und Pfarrerin zu werden. Also studierte ich Theologie in Heidelberg und Amsterdam. Aber als ich mit 25 Jahren mein Examen abgelegt hatte, fühlte ich mich zu jung, um Pfarrerin zu werden. Also studierte ich Journalismus in Wien und wuchs schnell in diesen Beruf hinein. Ich arbeitete bei der APA - Austria Presse Agentur und beim Magazin „News“. Ich fühlte mich stark und unabhängig und dachte, ich hätte das Leben fest in der Hand. Ich lernte meinen wundervollen Mann kennen und wurde Mutter unserer großen Tochter Helene. Das Leben war so einfach und unbelastet.