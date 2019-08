Kärntner Lesachtal: Endlos in den Bergen

Aber wieso eigentlich „Tuffbad“?

Die Gastgeber: „Unsere Quelle wurde von den Patres des nahe gelegenen Wallfahrtsortes Maria Luggau entdeckt. Seit Jahrhunderten quillt reinstes Calcium-Magnesium-Sulfat-Hydrogencarbonat- Mineralwasser aus tiefem porösem Gestein.“ Neuerdings fließt es auch in den bereits erwähnten Infinity-Pool, der gemeinsam mit einer neuen Rezeption und einer zusätzlichen Ruheoase das Kernstück einer 2,5-Millionen-Investition, die in rekordverdächtigen elf Wochen fertiggestellt wurde, darstellt. Eva-Maria und Egon Oberluggauer: „Leicht war es nicht. Mitten in die Planungen kamen die Unwetter, die das Lesachtal verwüsteten. Elf Tage hatten wir keinen Strom, keine Straße, nichts. Mitten in die Bauarbeiten fiel im Mai dann noch Schnee.“