Kurz trotz Umwelt-Fokus weiter gegen Öko-Steuern

Absage an geforderte Öko-Steuerreform

Das bedeutet allerdings auch eine klare Absage des vermutlich nächsten Bundeskanzlers an die von de facto allen Umweltexperten im Kampf für den Klimaschutz geforderte Öko-Steuerreform - und zwar trotz neuerdings in der heimischen Polit-Landschaft grassierenden Öko-Trends.