Zeugin: „Wünschte, ich könnte Schrei vergessen“

„Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann“

Abschließend widmet Schmidt-Friederichs ihre Gedanken jener 40 Jahre alten Mutter, die am Montag ihren eigenen Sohn verlor: „Irgendwo in einem Krankenhaus in Frankfurt liegt eine Mutter, die - selbst ins Gleisbett geschubst - ihr Kind sterben sah. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Ich bin nicht gläubig, aber jetzt vor dem Einschlafen werde ich beten. Für die Frau, die zehn Meter von mir entfernt ihr Kind verlor. Und ich werde bitten, dass die Tatsache, dass der Idiot, der das tat, Eritreer war, das Klima in Deutschland nicht weiter vergiftet ...“