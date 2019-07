Bub (8) vor Zug gestoßen: Frage nach dem Warum

Seehofer berät mit Sicherheitsbehörden

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) will sich „angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit“ am Dienstag in Berlin mit den Chefs der Sicherheitsbehörden beraten. Die Ergebnisse werde er auf einer Pressekonferenz vorstellen, hieß es. Bei dem Treffen soll es neben der Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof auch um Angriffe und Drohungen gegen Vertreter der Linkspartei gehen, um Bombendrohungen gegen Moscheen sowie den rassistisch motivierten Angriff auf den Eritreer in Wächtersbach.