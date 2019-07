Bub (8) vor Zug gestoßen: Tatverdächtiger schweigt

In Deutschland herrscht nach der Horrortat vom Frankfurter Hauptbahnhof Fassungslosigkeit. Ein achtjähriger Bub ist tot, er und seine Mutter wurden vor einen einfahrenden ICE-Zug gestoßen. Während sich die Mutter in allerletzter Sekunde retten konnte und nun notfallmedizinisch betreut wird, schweigt der Tatverdächtige. Über den Mann sickern aber langsam einige Details durch. So soll er bereits seit über zehn Jahren in der Schweiz leben. Trotz der noch sehr spärlichen Informationslage hat sich in den sozialen Medien bereits eine rege Debatte über Asylwerber und die deutsche „Willkommenspolitik“ entzündet.